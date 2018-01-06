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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Müthiş iddia! Dev transfer bitti

    Müthiş iddia! Dev transfer bitti

    , Coutinho transferini 160 milyon Euro bedelle sonlandırdı.

    , Coutinho transferinde mutlu sona ulaştı. Katalan ekibi, Liverpool'un Brezilyalı yıldızını 160 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. ,

    İngiliz medyasında yer alan habere göre, Brezilyalı yıldız cumartesi gecesi Barcelona'ya giderek anlaşmaya imza atacak.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:02
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