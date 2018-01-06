Müthiş iddia! Dev transfer bitti
Barcelona, Coutinho transferini 160 milyon Euro bedelle sonlandırdı.
Barcelona, Coutinho transferinde mutlu sona ulaştı. Katalan ekibi, Liverpool'un Brezilyalı yıldızını 160 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. ,
İngiliz medyasında yer alan habere göre, Brezilyalı yıldız cumartesi gecesi Barcelona'ya giderek anlaşmaya imza atacak.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:02
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Konoplyanka bombası!
Toplam 5
Yorum
Recep Tayyıp ERDOGAN REIS Kesınlıkle alınması gereken transferlerden bır tanesı Konoplyanka ve belhandanın yerınede shaktardan BERNARD Bu ısımler kesınlıkle alınmalı.
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Bongonda Çizme’ye
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pulat büyük bir yıldız olacak ve bizim akılsız yöneticiler kafayı duvarlara vuracaklar. yazık çok yazık.
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Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Toplam 2
Yorum
Helal olsun HAKKIMIZ SANA HELAL OLSUN CENK'İMİZ. HER ZAMAN KALBİMİZDESİN.
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