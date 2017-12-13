Emre Mor'a fırsat çıktı!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Celta Vigo'da ilk sezonunu geçiren Emre Mor'a Villarreal karşılaşmasında ilk 11'de yer alıp kendini gösterme fırsatı çıktı.
Celta Vigo Kulübü tarihinin 14 milyon avro ile en pahalı transferi Emre Mor'un, takımın golcü futbolcusu Iago Aspas'ın kart cezalısı olmasından dolayı La Liga'nın 16. haftasında 17 Aralık Pazar günü oynanacak Villarreal karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. La Liga'da şimdiye kadar toplamda 161 dakika sahada kalan Emre, oynadığı 8 maçın sadece 1'inde ilk 11'de görev aldı.
İspanyol basını, 21 yaşındaki milli futbolcunun, kendi taraftarı önünde oynanacak Villarreal karşılaşmasında teknik direktör Juan Carlos Unzue tarafından ilk 11'de sahaya çıkacağını yazdı. Emre'nin kendini göstermek için önemli bir fırsat yakaladığı yorumlarını yapan Vigo şehrinin gazeteleri, "Takıma vermesi beklenilen katkıdan çok uzak bir performans sergileyen Emre, taraftarı ve teknik direktörü karşısında kendini kanıtlayabilecek bir şans yakaladı." ifadesini kullandı.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:24
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Ryan Donk'a talip var!
Toplam 3
Yorum
tunay Donk bu kadar kolay silinmemeliydi . bir çok takımda rahat oynar .
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Cengiz Ünder, Bundesliga yolcusu
Toplam 4
Yorum
SSS AVRUPADA NE VAR KARDEŞİM..TÜRKİYEDE KALIN FUTBOLUMUZ GELİŞSİN AVRUPA BİZE GELSİN...PARAYSA BURADADA VAR....
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İlginç diyalog: Biz seni yedirmeyiz dedikçe...
Toplam 13
Yorum
orkun C* aynısını fırsat bulunca ŞEnol hocaya yapmak içinde her fırsatı değerlendiren hazımsız gazeteci haberi. seviyopruz Caneri
Emre Mor'a fırsat çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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