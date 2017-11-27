'Maçı kaybetsek 50 kişi olurdunuz!'
Alanya galibiyeti sonrası zafer kazanmış komutan edasıyla basın toplantısına giren Tudor, pantolonunu düzeltip, boğazını birkaç kez temizledikten sonra muhabirlere göndermelerde bulundu.
MUHABiRLER NEREDEYDi?
Tudor'un gazetecileri hedef alan imalı sözleri salonda soğuk havalar estirse de aslında durum çok da Hırvat hocanın dediği gibi değil... Anadolu takımlarıyla oynanan karşılaşmalarının ardından muhabirler ikiye bölünürken bir bölümü hocaların basın toplantısına, bir bölümü de oyuncularla röportaj yapmak için mixed zone bölümüne geçiyor. Sadece derbilerde iki takım muhabirlerinin bir araya gelmesi ve yazarların da katılımı nedeniyle basın toplantısı kalabalık gerçekleşirken bu durumda bile sayı 50'lileri bulmuyor.
BAŞKAN'DAN TUDOR'A FREN: POLEMiKLERE GİRME
Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası İgor Tudor'un medya ile karşı karşıya gelmesi Başkan Dursun Özbek'i rahatsız etti. Özbek'in, "Beşiktaş derbisine konsantre olmamız, polemiklerden uzak durmamız ve işimize bakmamız gerekiyor" diyerek sitem ettiği öğrenildi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:51
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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