Barcelona namağlup liderliğini sürdürdü
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Barcelona, konuk olduğu Leganes'i 3-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.
Madrid kentinin takımı Leganes'e karşı rahat bir galibiyet alan Barcelona'nın gollerini 28. ve 60. dakikalarda Uruguaylı futbolcu Luis Suarez ve 90. dakikada Paulinho attı.
Barcelona aldığı galibiyetle puanını 34'e çıkarak, ikinci sırada bulunan Valencia'nın önünde liderliğini sürdürdü. Leganes ise 17 puanla 9'unculukta kaldı.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:00
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 13
Yorum
demek istiyor ki bir penaltı yetmedi kardeşim ikiciyi neden çalmıyosunuz rakibi 10 kişi bırakmak yetmez en az dokuz kişi kalmalılar
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 4
Yorum
orman ı oraya getiren kim? istediği zaman bjk ne başkan olabilecek gücü var demirören in, istediğini de seçtirebilecek... hangi kulübe üye olduğunun farkında değil:))
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 13
Yorum
ERMAN HAKEM RESMEN AKHİSARI DOGRADI BU HAKEM DÜDÜGÜNÜ ASMALI
Barcelona namağlup liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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