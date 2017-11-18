Barcelona namağlup liderliğini sürdürdü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Barcelona, konuk olduğu Leganes'i 3-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Madrid kentinin takımı Leganes'e karşı rahat bir galibiyet alan Barcelona'nın gollerini 28. ve 60. dakikalarda Uruguaylı futbolcu Luis Suarez ve 90. dakikada Paulinho attı.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 34'e çıkarak, ikinci sırada bulunan Valencia'nın önünde liderliğini sürdürdü. Leganes ise 17 puanla 9'unculukta kaldı.