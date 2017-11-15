 La Liga da ‘VAR’ diyor – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    La Liga da ‘VAR’ diyor

    La Liga da ‘VAR’ diyor
    İSPANYA Futbol Federasyonu Başkanı Javier Tebas, Türkiye Süper Ligi'nin de gündeminde olan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına geçileceğini açıkladı. Tebas, gelecek sezondan itibaren bu sisteme geçeceklerini vurguladı.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:39
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