La Liga da ‘VAR’ diyor

İSPANYA Futbol Federasyonu Başkanı Javier Tebas, Türkiye Süper Ligi'nin de gündeminde olan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına geçileceğini açıkladı. Tebas, gelecek sezondan itibaren bu sisteme geçeceklerini vurguladı.