 İstenmeyen adam Cenk – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    İstenmeyen adam Cenk

    İstenmeyen adam Cenk

    Sezon başında Galatasaray'dan İspanya La Liga ekibi Malagaya transfer olan 'in üzerinden kara bulutlar eksik olmuyor. Takımda forma şansı bulamayan Milli kaleci Cenk Gönen'i göndermek istediği iddia edildi.

    İspanya La Liga'da kötü günler geçiren için flaş bir transfer iddiası geldi. İspanyol AS gazetesinin muhabiri Carlos Carino'nun iddiasına göre Malaga, devre arasında 'i göndermek istiyor. Ligde zor günler geçiren Malaga'nın devre arasında kadrosunu güçlendirmek istediği ancak Avrupa Birliği dışındaki oyuncuları transfer edebilmesi için önce takımdaki Avrupa Birliği'ne ait olmayan futbolcuları göndermek gerektiği bahsedildi. Malaga'nın sezon başında Galatasaray'dan 200 bin Euro'ya transfer ettiği ve 3 yıllık anlaştığı Türk kaleciyi devre arasında satıp bu kontenjanı açmak istediği kaydedildi.

    BU SEZON HİÇ OYNAMADI
    29 yaşındaki kaleci, bu sezon hiçbir resmi maçta oynama fırsatı bulamamıştı. Cenk, hazırlık maçlarında yediği hatalı gollerle de eleştirilmişti.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstenmeyen adam Cenk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.