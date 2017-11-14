İstenmeyen adam Cenk
Sezon başında Galatasaray'dan İspanya La Liga ekibi Malagaya transfer olan Cenk Gönen'in üzerinden kara bulutlar eksik olmuyor. Takımda forma şansı bulamayan Milli kaleci Cenk Gönen'i göndermek istediği iddia edildi.
İspanya La Liga'da kötü günler geçiren Malaga için flaş bir transfer iddiası geldi. İspanyol AS gazetesinin muhabiri Carlos Carino'nun iddiasına göre Malaga, devre arasında Cenk Gönen'i göndermek istiyor. Ligde zor günler geçiren Malaga'nın devre arasında kadrosunu güçlendirmek istediği ancak Avrupa Birliği dışındaki oyuncuları transfer edebilmesi için önce takımdaki Avrupa Birliği'ne ait olmayan futbolcuları göndermek gerektiği bahsedildi. Malaga'nın sezon başında Galatasaray'dan 200 bin Euro'ya transfer ettiği ve 3 yıllık anlaştığı Türk kaleciyi devre arasında satıp bu kontenjanı açmak istediği kaydedildi.
BU SEZON HİÇ OYNAMADI
29 yaşındaki kaleci, bu sezon hiçbir resmi maçta oynama fırsatı bulamamıştı. Cenk, hazırlık maçlarında yediği hatalı gollerle de eleştirilmişti.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:02
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Lucescu: Dava açacağım
Toplam 5
Yorum
adalet Paraya ihtiyacın varya aç tazminat davasını.Aç gözlü adam.Birde utanmadan konuşuyor.
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Vallahi rezalet, billahi rezalet
Toplam 8
Yorum
adalet Kulüp takımı yönetmekle,milli takım yönetmek ayrı kabiliyet ister.Lucesku artık devrini bitirmiş.Gitsin torunları ile oynasın.
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Günter Yiğido'ya
Toplam 4
Yorum
eleman sinan poldi gibi hizli calim atabilen 2kanatta oynayabilen, son vuruslari iyi olan bir oyuncu.sinan satilirsa 5-6 verse bile zor alir gs
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