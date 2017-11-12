‘Cam adam’ Bale

Real Madrid’in 2013-2014 sezonu öncesi 101 milyon euro gibi rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Galli yıldız futbolcu, 24. kez sakatlandı, İspanya kariyerinde de sona yaklaştı

SAKATLIKLAR nedeniyle 5. sezonuna girdiği Real Madrid'de 90 maç kaçıran Gareth Bale, İspanya kariyerinin sonuna yaklaştı. Uzun bir tedavi döneminin ardından Real Madrid idmanında bir kez daha sakatlanan Galli yıldızın bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Madrid kariyerinde 24. kez sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun, bu kez de sol bacağında kas yırtığı tespit edildi. 2013-14 sezonu öncesi 101 milyon euro bedelle Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Bale için İspanyol basını da çarpıcı iddialar ortaya attı. Yıldız futbolcunun 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Real Madrid ile ocak ayında yollarını ayıracağı ileri sürüldü. Haberlerde İspanyol ekibinin ezeli rakibi Barcelona'nın da gündeminde olan Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak için kulübü Liverpool ile görüşmelere başladığı belirtildi