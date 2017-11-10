 Ramos’tan Neymar’a: Kapımız ona açık – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Ramos’tan Neymar’a: Kapımız ona açık

    Ramos’tan Neymar’a: Kapımız ona açık
    PSG'DE mutsuz olduğu ve Real Madrid'le görüştüğü iddia edilen Neymar'a mesaj var... İspanyol ekibinin kaptanı Sergio Ramos, Neymar'ın dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu belirtip, "Onun gibi bir ismin takımımızda forma giymesini isterim. Barcelona'dan geleceğine PSG'den bize gelmesi daha kolay. Kendisine kapımızın her zaman olduğunu söylemek isterim" açıklamasında bulundu.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:45
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