Madrid'den bomba

Sezona kötü bir başlangıç yapan Real Madrid, Eden Hazard’a kanca attı. Eflatun-beyazlılar, Zidena’nın ısrarcı olduğu 26 yaşındaki oyuncu için 100 milyon euro’yu gözden çıkardı

Son La Liga ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid, Chelsea'nin yıldızına göz dikti. Bu sezona kötü bir başlangıç yapan İspanyol ekibi, Belçikalı futbolcuyla temasa geçti. Kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen eflatunbeyazlılar, bonservis bedeli olarak da 100 milyon euro'yu gözden çıkardı. Real Madrid Teknik direktörü Zinedine Zidane'nın ısrarcı olduğu Hazard'ın da La Liga'da oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.



OCAKTA İŞ BİTİYOR

İSPANYOL basını, ocak ayında bu transferin biteceğini iddialı bir şekilde duyururken, yıldız futbolcunun da senelik 12 milyon euro kazanacağı ileri sürüldü. İsmi birçok kulüple anılan Gareth Bale'ın takımdan ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Madrid'in, bu transferi kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. Bu sezon Chelsea formasıyla 14 resmi karşılaşmaya çıkan Hazard, oynadığı maçlarda 3'er gol ve asistlik bir performans sergiledi.