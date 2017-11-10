Madrid'den bomba
Sezona kötü bir başlangıç yapan Real Madrid, Eden Hazard’a kanca attı. Eflatun-beyazlılar, Zidena’nın ısrarcı olduğu 26 yaşındaki oyuncu için 100 milyon euro’yu gözden çıkardı
OCAKTA İŞ BİTİYOR
İSPANYOL basını, ocak ayında bu transferin biteceğini iddialı bir şekilde duyururken, yıldız futbolcunun da senelik 12 milyon euro kazanacağı ileri sürüldü. İsmi birçok kulüple anılan Gareth Bale'ın takımdan ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Madrid'in, bu transferi kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. Bu sezon Chelsea formasıyla 14 resmi karşılaşmaya çıkan Hazard, oynadığı maçlarda 3'er gol ve asistlik bir performans sergiledi.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:44
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
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Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
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Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
Madrid'den bomba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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