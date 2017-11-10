 İşte Griezmann’ın bedeli – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    İşte Griezmann’ın bedeli

    İşte Griezmann’ın bedeli
    ATLETİCO Madrid, Manchester United'ın peşinde olduğu Antoine Griezmann için istediği rakamı açıkladı. İspanyol kulübüne yakın gazeteler, Atletico Madrid'in 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Fransız futbolcuyu sezon sonunda 100 milyon pounda satacağını yazdı.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:51
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