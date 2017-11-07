Enes'in sözleşmesinde özel madde
Kadrosunda iki golcüsü de sakatlanan Levante, İspanya La Liga’dan alınan özel izinle Villarreal’in Türk forveti Enes Ünal’ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Yeni takımıyla ilk maçına 2-1 kaybedilen Girona maçında çıkan ve takımının tek golüne imzasını atan Enes’in sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:27
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 39
Yorum
NURİ07 HEPSİDE OYNAMAYAN ADAMLAR :) ŞAKA GİBİ
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 39
Yorum
FB İYİDE BU OYUNCULAR ZATEN OYNAMIYOR ....GÖZ BOYAMAYI BIRAKIN AZİZ GİTMEDEN Bİ SEY OLMAZ BU TAKIMDAN BAS SIKINTI AZİZ YILDIRIM AZİZ İSTİFA...
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Yabancılara izin yok
Toplam 6
Yorum
cabbar tff nin hatası seni orda tutması buldun çöreği hemen oturdun şimdi atıyorsun hırvatlarıda aynı takım yenmedimi defol git ülkene
Enes'in sözleşmesinde özel madde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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