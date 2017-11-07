 Enes'in sözleşmesinde özel madde – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Enes'in sözleşmesinde özel madde

    Enes'in sözleşmesinde özel madde

    Kadrosunda iki golcüsü de sakatlanan , İspanya La Liga’dan alınan özel izinle Villarreal’in Türk forveti ’ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Yeni takımıyla ilk maçına 2-1 kaybedilen Girona maçında çıkan ve takımının tek golüne imzasını atan Enes’in sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı.

    Kadrosunda iki golcüsü de sakatlanan , İspanya La Liga'dan alınan özel izinle Villarreal'in Türk forveti 'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Yeni takımıyla ilk maçına 2-1 kaybedilen Girona maçında çıkan ve takımının tek golüne imzasını atan Enes'in sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı. Eğer Levente, Enes'i bir maçta 70 dakikadan az oynatırsa, Villarreal'e her karşılaşma için 50 bin Dolar (193 bin TL) ödemek zorunda. Son maçta Enes, 90 dakika sahada kaldı.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:27
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