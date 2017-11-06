 Bakumbu ofsayt mağduru! – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Bakumbu ofsayt mağduru!

    Bakumbu ofsayt mağduru!

    La Liga'nın 11. haftasında , sahasıda Malaga'yı ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 2-0 mağlup ayrılırken maçta eski Bursaspor'lu 'nun tam 3 golü iptal edildi.

    La Liga'da 11. hafta mücadelesinde , sahasında Malaga'yı konuk etti. Ev sahibi ekip sarı denizaltılar sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılırken, maçta daha önce rastlanması zor ilginç bir olay yaşandı.

    Villareal'de forma giyen eski Bursasporlu maçta 49, 65, ve 85. dakikalarında 3 gol attı fakat 3 golü de ofsayt gerekçesiyle verilmedi.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller ise 68 ve 76. dakikada Nicola Sansone'den geldi. Villareal bu galibiyetin ardından puanını 20'ye çıkarırken, Malaga 4 puanda kaldı.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:11
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