Bakumbu ofsayt mağduru!
La Liga'nın 11. haftasında Villareal, sahasıda Malaga'yı ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 2-0 mağlup ayrılırken maçta eski Bursaspor'lu Cedric Bakambu'nun tam 3 golü iptal edildi.
Villareal'de forma giyen eski Bursasporlu Cedric Bakambu maçta 49, 65, ve 85. dakikalarında 3 gol attı fakat 3 golü de ofsayt gerekçesiyle verilmedi.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller ise 68 ve 76. dakikada Nicola Sansone'den geldi. Villareal bu galibiyetin ardından puanını 20'ye çıkarırken, Malaga 4 puanda kaldı.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:11
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"Yerime biri lazım"
Toplam 6
Yorum
Aslan Pençesi Elbet bir gün gidicek hocanız. Bizden Fatih terimin gittiği gibi. Avrupayı ve ligi toz duman ederken, milli takıma gittiği gibi.. Bekleyin
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Arsenal’den 10 milyon euro!
Toplam 17
Yorum
BJK'li Yaw 10 milyon'a satacaginiza takimda kalsin daha iyi... O paraya kimi alacaksiniz 10 numara olarak ? Ha Mata geliyorsa 10 milyon'a olur..
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''Benden bu kadar''
Toplam 11
Yorum
BERKE EĞER AZİZ KALSIN KARARI ALIRSA KENDİ İPİNİDE ÇEKER ZATEN GÜVEN KALMAMIŞ KENDİNE O ZAMAN ALİ KOÇ KARŞISINDA ŞANSI 0 KALIR.
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