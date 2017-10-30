Enes Ünal sezon sonuna kadar kiralandı
La Liga ekiplerinden Villarreal forması giyen Enes Ünal'ın yeni takımı açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Enes Ünal'ı Levante'nin istediğini açıklamıştı.
Villarreal, sezon başında Manchester City'den 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Enes Ünal, şu ana kadar Villarreal formasıyla La Liga'da 6 maçta 1 gole imza attı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:15
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İlla bağıralım mı!
Toplam 99
Yorum
srd Gs liler hakli trabzonu yenebilmeleri icin trabzonun 8 kisi kalmasi lazim ts 8 kisi kalaydi gs pozisyon bulacakti harbi zavallisiniz
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Hep G.Saray ile oynayalım
Toplam 12
Yorum
reze Collina yonetseydi trabzon 8 kisi gs 6 kisi kalirdi hukmen malup olurdunuz
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Muslera'dan sonra Valbuena...
Toplam 1
Yorum
suleyman hadi bakalım bütün küfür karşıtı fenerbahceli ve galatasaraylıları yoruma bekliom :D bjklı diye demediğiniz kalmadı 6 şar maç iyi mi
Enes Ünal sezon sonuna kadar kiralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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