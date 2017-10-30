 Enes Ünal sezon sonuna kadar kiralandı – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Enes Ünal sezon sonuna kadar kiralandı

    Enes Ünal sezon sonuna kadar kiralandı

    La Liga ekiplerinden Villarreal forması giyen Enes Ünal'ın yeni takımı açıklandı.

    Levante, milli oyuncumuz Enes Ünal'ı Villarreal'den kiraladığını açıkladı. Enes Ünal 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sezon sonuna kadar Levante'de kiralık olarak forma giyecek.

    Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Enes Ünal'ı Levante'nin istediğini açıklamıştı.

    Villarreal, sezon başında Manchester City'den 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Enes Ünal, şu ana kadar Villarreal formasıyla La Liga'da 6 maçta 1 gole imza attı.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:15
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