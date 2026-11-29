Everton - Liverpool maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Everton - Liverpool maçı için heyecan dorukta! İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında iki ezeli rakip, Merseyside derbisinde karşı karşıya geliyor. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Liverpool zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek, Everton ise taraftarı önünde önemli bir galibiyet elde etmek istiyor. Son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Liverpool, Manchester United karşısında elde ettiği 4-0'lık galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde de Club Brugge'ü 3-0 mağlup etti. Kırmızılar, derbide de kazanarak üst üste başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemeyi hedefliyor. Everton ise milli maç arasının ardından Brentford deplasmanında aldığı 4-0'lık yenilginin yaralarını sarmaya çalışacak. David Moyes yönetimindeki ev sahibi ekip, kendi sahasında Liverpool karşısında sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor. Everton - Liverpool maçına dair tüm detaylar ve canlı skor ekranı fotomac.com.tr'de...

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasındaki Everton - Liverpool karşılaşması 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Hill Dickinson Stadyumu'nda gerçekleştirilecek Merseyside derbisinin başlama saati 15.00 olarak açıklandı.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton - Liverpool maçı beIN SPORTS 3 kanalından canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL ZİRVE YARIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Liverpool, son haftalarda aldığı sonuçlarla yeniden çıkışa geçti. Kırmızılar, Premier Lig'de Manchester United karşısında 4-0 kazanırken hafta içinde Club Brugge deplasmanından da 3-0'lık galibiyetle döndü.

Özellikle Florian Wirtz'in yükselen performansı Liverpool'un hücum gücüne önemli katkı sağlıyor. Alman futbolcu, son karşılaşmalardaki gol ve asist katkısıyla takımının dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor.

Premier Lig'de 21 puanla dördüncü sırada bulunan Liverpool, lider Arsenal ile arasındaki puan farkını azaltmak için Everton deplasmanında üç puan arayacak.

EVERTON BRENTFORD YENİLGİSİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR

David Moyes yönetimindeki Everton, son haftalarda yakaladığı çıkışın ardından Brentford deplasmanında ağır bir yenilgi aldı. Newcastle United ve Coventry City karşısında aldığı galibiyetlerle moral bulan mavi-beyazlılar, Brentford karşısında sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

16 puanla dokuzuncu sırada bulunan Everton, ezeli rakibi Liverpool'u mağlup ederek hem taraftarını sevindirmek hem de ligde yeniden yükselişe geçmek istiyor.

MERSEYSIDE DERBİSİ NEDİR?

Merseyside derbisi, İngiltere'nin Liverpool kentinde bulunan iki köklü futbol kulübü Everton ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmalara verilen isimdir.

İki takım arasındaki rekabet İngiliz futbolunun en dikkat çeken derbilerinden biri olarak kabul ediliyor. Karşılaşmalar yalnızca puan mücadelesi açısından değil, iki kulübün taraftarları arasındaki tarihî rekabet nedeniyle de büyük önem taşıyor.

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