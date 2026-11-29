Crystal Palace-Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Crystal Palace ile Hull City kozlarını paylaşıyor. Ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarına son vermek isteyen Crystal Palace, taraftarının desteğiyle çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Deplasmanda mücadele edecek Hull City ise Londra'dan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Crystal Palace-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

CRYSTAL PALACE-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Crystal Palace-Hull City maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.05'te başlayacak. Mücadele, Londra'daki Selhurst Park'ta oynanacak.

CRYSTAL PALACE-HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Premier Lig'in 12. haftasında oynanacak Crystal Palace-Hull City karşılaşması beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi ilgili yayın aboneliği üzerinden takip edebilecek.

CRYSTAL PALACE GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Premier Lig'de üst üste 5 mağlubiyet alan Crystal Palace, Hull City karşısında kötü serisini sonlandırmayı hedefliyor. Teknik direktör Thomas Frank, takımının başında ilk iç saha lig maçına çıkacak.

Crystal Palace, geçtiğimiz hafta Coventry City deplasmanında 3-2 mağlup olmuştu. Londra temsilcisi, Hull City karşılaşması öncesinde ligin son sırasında bulunuyor.

İki takımın Premier Lig'deki son karşılaşması Mayıs 2017'de oynanmıştı. Crystal Palace, Selhurst Park'taki mücadeleden 4-0 galip ayrılmıştı.

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