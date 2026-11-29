Brighton-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı Brighton-Newcastle United karşılaşmasıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Hull City karşısında mağlup olan Brighton, taraftarı önünde kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Newcastle United ise deplasmanda 3 puan alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Brighton-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

BRIGHTON-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brighton-Newcastle United maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.05'te başlayacak. Mücadeleye Brighton'ın ev sahipliğindeki American Express Stadyumu sahne olacak.

BRIGHTON-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Brighton ile Newcastle United arasındaki karşılaşma beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, ilgili kanalı kapsayan yayın abonelikleri üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

BRIGHTON GALİBİYET PEŞİNDE

Premier Lig'in 11. haftasında Hull City deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Brighton, taraftarı önünde yeniden kazanmak istiyor. Maç öncesinde ligde 26 gol kaydeden ev sahibi ekip, hücum performansıyla dikkat çekiyor.

NEWCASTLE UNITED DEPLASMANDA 3 PUAN ARIYOR

Son lig maçında Arsenal ile 2-2 berabere kalan Newcastle United, Brighton deplasmanında galibiyet arayacak. Matthias Jaissle yönetimindeki ekip, rakibi karşısında Premier Lig'deki ilk Amex Stadyumu galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

İki takım arasında geçtiğimiz mayıs ayında oynanan lig karşılaşmasını Newcastle United 3-1 kazanmıştı. Konuk ekip, 2016-2017 Championship sezonundan bu yana Brighton karşısında üst üste iki lig galibiyeti elde edemedi.

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