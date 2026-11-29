Arsenal-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında futbolseverleri dev bir karşılaşma bekliyor. Lider Arsenal, sahasında Manchester City'yi konuk edecek. Mikel Arteta yönetiminde zirvedeki avantajını korumak isteyen Londra ekibi ile kötü gidişatını sonlandırmayı hedefleyen Manchester City'nin mücadelesi büyük heyecana sahne olacak. Peki, Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Manchester City maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak. Karşılaşma, Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Premier Lig'in 12. haftasındaki dev mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı ilgili yayın aboneliği üzerinden izleyebilecek.

ARSENAL İÇ SAHADA KAYIPSIZ

Mikel Arteta'nın öğrencileri, 2026-2027 sezonunda Premier Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda henüz puan kaybetmedi. Londra ekibi, Manchester City karşısında da bu başarılı performansını sürdürmek istiyor.

Manchester City ise ligde oynadığı son 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabildi. Enzo Maresca'nın öğrencileri, Arsenal deplasmanında yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

İki takım sezon başında Community Shield mücadelesinde de karşı karşıya gelmişti. Arsenal, rakibini 3-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

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