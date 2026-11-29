İngiltere Premier Lig'in 12. haftası, dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonluğun iki büyük adayı Arsenal ile Manchester City, Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Arsenal'in golleri 40. dakikada Kai Havertz ve 83. dakikada Jurrien Timber'dan gelirken, Manchester City'nin gollerini 34. dakikada Erling Haalan ve 48. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.

Arsenal bu sonuçla puanını 29'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Manchester City ise puanını 23'e yükselterek 2. sırada yer aldı.