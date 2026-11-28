Manchester United-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United ile Brentford kozlarını paylaşacak. Ligde zor günler geçiren Kırmızı Şeytanlar, yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino yönetiminde ilk galibiyetini almak istiyor. Brentford ise Old Trafford deplasmanında kazanarak üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Manchester United-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

MANCHESTER UNITED-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United-Brentford maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma Old Trafford'da oynanacak.

MANCHESTER UNITED-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasındaki mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı yayıncı kuruluşun abonelik hizmeti üzerinden takip edebilecek.

POCHETTINO'NUN OLD TRAFFORD'DAKİ İLK SINAVI

Manchester United'ın teknik direktörlüğüne getirilen Mauricio Pochettino, yeni takımının başında ilk iç saha karşılaşmasına çıkacak. Geçtiğimiz hafta Liverpool'a 4-0 mağlup olan Manchester United, Brentford karşısında taraftarını sevindirmek istiyor.

BRUNO FERNANDES'İN DURUMU BELİRSİZ

Manchester United'ın resmi maç öncesi bilgilendirmesine göre hastalığı nedeniyle cuma günkü antrenmana katılmayan Bruno Fernandes'in karşılaşmada görev alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor. Kaptanın durumu maç öncesinde netlik kazanacak.

MANCHESTER UNITED-BRENTFORD MAÇI CANLI TAKİP EKRANI