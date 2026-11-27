Nottingham Forest-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı Nottingham Forest-Chelsea karşılaşmasıyla başlıyor. Xabi Alonso yönetiminde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Chelsea, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Nottingham Forest'a konuk oluyor. Geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Nottingham Forest-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest-Chelsea maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İngiltere Premier Lig'in 12. haftasındaki karşılaşmaya City Ground ev sahipliği yapacak.

NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Nottingham Forest ile Chelsea arasında oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 3 ve beIN SPORTS 4K ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, yayıncı kuruluşun abonelik sistemi üzerinden takip edilebilecek.

NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Premier Lig'in açıkladığı hakem programına göre karşılaşmayı Andy Madley yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını Tim Wood ve Craig Taylor üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Jarred Gillett olacak.

CHELSEA'DE HEDEF YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇMEK

Premier Lig'in 2026-2027 sezonunda geride kalan 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Chelsea, 16 puanla 8. sırada bulunuyor. Londra temsilcisi, son dört lig maçının üçünden mağlubiyetle ayrıldı. Xabi Alonso'nun öğrencileri, Nottingham Forest deplasmanında kazanarak Avrupa kupalarına katılma yarışında güç kazanmak istiyor.

NOTTINGHAM FOREST İÇ SAHADA AVANTAJ PEŞİNDE

Haftaya 17. sırada giren Nottingham Forest, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada 9 gol kaydetti. Oliver Glasner yönetimindeki ekip, sahasındaki son lig maçında Manchester City'yi 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

CHELSEA'DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Maxence Lacroix'nın Nottingham Forest karşılaşmasında görev alamayacağını açıkladı. Leeds United maçında sakatlanarak oyundan çıkan Moises Caicedo'nun ise forma giyebilecek durumda olduğunu belirtti.

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