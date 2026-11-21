Premier Lig'de heyecan 11. haftasında Manchester City-Fulham maçı ile devam etti. Konuk ekip, Etihad Stadyumu'nda devre arasına Rodrigo Muniz'in (dk. 16) golü ile 1-0 önde girdi. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Manchester City, Elliot Anderson'ın golü ile skoru eşitlese de karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmamasıyla 1 puana razı geldi.

GALİBİYETİ UNUTTULAR

Aston Villa, Brighton ve Nottingham Forest yenilgilerinin ardından Fulham ile sahasında 1-1 berabere kalan Enzo Maresca ve öğrencileri, lider Arsenal ile arasındaki puan farkını eritmeyi başaramadı. 4 maçtır galibiyet alamayan City, 22 puan ile 3. sırada bulunuyor.