Manchester United, Michael Carrick ile yolların ayrıldığını açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Michael Carrick ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçerek önemli bir çıkış yakalayan İngiliz teknik adam, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından görevinden ayrıldı.

Manchester United, kulübün resmi kanallarından yaptığı açıklamayla Carrick ile yolların ayrıldığını bildirdi.

İŞTE MANCHESTER UNITED'IN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Michael, ocak ayında kulübe geri dönmesinin ardından 2025/26 sezonunda kalan 17 maçın 12'sini kazanarak takımı Premier Lig'de üçüncü sıraya taşıdı. Manchester United, bu süreçte ligde en fazla puan toplayan takım oldu.

Sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapılmasının ardından kulüp, hedeflerine ulaşabilmek adına değişikliğin gerekli olduğu yönünde son derece zor bir karar aldı.

Michael, Manchester United için her zaman bir efsane olarak kalacak. Futbolculuk döneminde olduğu gibi kulübe dönüşünün ardından da görevini büyük bir özveri ve profesyonellikle yerine getirdi. Liderliği ve geçtiğimiz sezon elde ettiği başarılar her zaman güzel anılarla hatırlanacak.

Kulüp, en kısa sürede kalıcı bir teknik direktör atamayı hedefliyor."

KÜME DÜŞME HATTINDA YER ALIYOR

Manchester United, Michael Carrick yönetiminde 2026-2027 sezonuna oldukça kötü bir başlangıç yaptı.

Premier Lig'in ilk haftasında Hull City deplasmanında 2-0 mağlup olan Kırmızı Şeytanlar, geride kalan 10 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabildi. Topladığı 8 puanla 18. sırada bulunan Manchester United, küme düşme hattında yer alıyor.

İngiliz devi, Lig Kupası'nda da istediği sonuçları alamadı. Brighton ile karşı karşıya gelen Manchester United, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti.

Alınan kötü sonuçların ardından yönetim, teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı. Manchester United'ın yeni teknik direktörünü en kısa sürede belirlemesi bekleniyor.

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men's first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026