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Crystal Palace'ta Pierre Sage dönemi sona erdi!

İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace, teknik direktör Pierre Sage ile yollarını resmen ayırdı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 16:53
Crystal Palace'ta Pierre Sage dönemi sona erdi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktör Pierre Sage ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Crystal Palace Futbol Kulübü, Pierre Sage'in teknik direktörlük görevinden ayrıldığını resmen duyurdu.

Pierre Sage'in teknik ekibinde yer alan üç isim; Jamal Alioui, Damien Della Santa ve Sandy Guichard da kulüpten ayrıldı.

Kulüp, Pierre Sage ve ekibine Londra'nın güneyinde geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederek gelecek kariyerlerinde başarılar diledi.

Yeni teknik direktörün atanma sürecine ilişkin bilgilendirmenin ise ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi." ifadeleri kullanıldı.

Crystal Palace, Premier Lig'de geride kalan 10 haftada, 7 puanla son sırada bulunuyor.

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