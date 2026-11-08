Sunderland-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Sunderland, geçen sezon iki karşılaşmada da mağlup ettiği Chelsea'yi bu kez Premier Lig'in 10. haftasında ağırlıyor. Ev sahibi ekip rakibine karşı yeniden kazanmak, Londra temsilcisi ise deplasmandan üç puan çıkarmak istiyor. Sunderland-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Mücadele hangi kanaldan izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

SUNDERLAND-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Sunderland-Chelsea maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Premier Lig'in 2026-2027 sezonundaki 10. hafta mücadelesi, Sunderland'in sahası Stadium of Light'ta oynanacak.

SUNDERLAND-CHELSEA HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Dijital ortamda izlemek isteyenler ise Premier Lig yayınlarını kapsayan uygun abonelikle TOD üzerinden maçı takip edebilecek.

SUNDERLAND-CHELSEA GEÇEN SEZONKİ MAÇLARI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sunderland, 2025-2026 Premier Lig sezonunda Chelsea ile oynadığı iki karşılaşmayı da 2-1 kazandı. Hem Stamford Bridge'de hem de kendi sahasında galibiyete ulaşan ekip, bu eşleşmelerden altı puan çıkardı.

CHELSEA BU SEZON PREMIER LİG'DE KAÇ GOL ATTI?

Chelsea, bu mücadele öncesinde 2026-2027 Premier Lig sezonundaki dokuz maçında 19 gol attı. Londra temsilcisi, aynı dönemde rakip kalelere gönderdiği 53 isabetli şutla ligin bu alandaki en yüksek sayısına ulaştı.

SUNDERLAND-CHELSEA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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