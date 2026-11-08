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Anasayfa İngiltere Premier Lig Manchester United - Aston Villa maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Manchester United - Aston Villa maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Manchester United-Aston Villa maçı, Premier Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Old Trafford’daki mücadele öncesinde gözler başlama saati ve yayın ekranında. Peki, maç ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 15:55
Manchester United - Aston Villa maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Manchester United-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Manchester United, Avrupa'da Roma karşısında aldığı galibiyetin ardından Premier Lig'de Aston Villa'yı konuk ediyor. Old Trafford'daki mücadele, ev sahibi ekip için ligdeki galibiyet bekleyişini bitirme fırsatı taşıyor. Manchester United-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Manchester United-Aston Villa maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak. Old Trafford'da oynanacak mücadele, 2026-2027 Premier Lig sezonunun 10. hafta programında yer alıyor.

MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayıncının programında Premier League Extra seçeneği için beIN CONNECT de bulunuyor.

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