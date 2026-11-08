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Anasayfa İngiltere Premier Lig Gol düellosunda Manchester United sahasında Aston Villa ile berabere kaldı!

Gol düellosunda Manchester United sahasında Aston Villa ile berabere kaldı!

Manchester United, Premier Lig'in 10. haftasında evinde oynadığı Aston Villa ile son dakikalarda attığı golle 4-4 berabere kaldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 21:53
Gol düellosunda Manchester United sahasında Aston Villa ile berabere kaldı!

Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United ile Aston Villa, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-2 sona eren müsabaka 4-4'lük skorla tamamlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 16. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 44. dakikada Youri Tielemans, 90+2. dakikada Joshua Zirkzee ve 90+6. dakikada da Patrick Dorgu kaydetti. Konuk takımın gollerini ise 1. dakikada Alysson, 4. dakikada Nicolas Jackson, 48. dakikada penaltıdan John McGinn ve 53. dakikada da Leon Goretzka attı.

Bu sonuçla ligdeki kazanamama serisi 8 maça çıkan Manchester United 5. beraberliğini aldı ve puanını 8'e çıkardı. Ligde 4. kez berabere kalan Aston Villa ise puanını 13 yaptı.

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