Crystal Palace-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de haftanın Londra buluşmalarından biri Crystal Palace ile Liverpool arasında oynanacak. İlk dokuz maçta iki galibiyet elde eden Palace, sahasında puanlarını artırmanın peşinde. Dört galibiyeti bulunan Liverpool ise deplasman karşılaşmasını kazanarak lig yolculuğuna devam etmek istiyor. Crystal Palace-Liverpool maçı saat kaçta başlayacak? Türkiye'de hangi kanaldan izlenecek? İşte ayrıntılar...

CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Crystal Palace-Liverpool maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. 2026-2027 sezonu Premier Lig'in 10. haftasındaki karşılaşma, Londra'daki Selhurst Park'ta oynanacak. Crystal Palace, mücadelede ev sahibi olarak sahaya çıkacak.

CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma Türkiye'de beIN SPORTS 4 kanalından canlı yayınlanacak. Yayıncının haftalık programında Crystal Palace-Liverpool mücadelesi bu kanala ayrıldı. Karşılaşmayı televizyondan izlemek için beIN SPORTS 4'ü kapsayan yayın erişimi gerekiyor.

LIVERPOOL DEPLASMANDAKİ SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Liverpool, bu sezon Premier Lig'de deplasmanda henüz mağlubiyet yaşamadı. Dış sahadaki son üç lig karşılaşmasını kazanan ekip, ilk dokuz haftada topladığı 15 puanın 10'unu deplasmanda elde etti. Crystal Palace ise geçen sezon Selhurst Park'ta Liverpool'u 2-1 yenerek rakibine karşı ligdeki 10 maçlık iç saha galibiyet hasretini bitirmişti.

Crystal Palace'ta Jean-Philippe Mateta, Tottenham karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Liverpool'a karşı forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte Ismaila Sarr da bu karşılaşmada görev alamayacak; teknik direktör Pierre Sage, oyuncunun dönüşünün kasım ayındaki milli aradan sonra beklendiğini açıkladı.

CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL MAÇI CANLI TAKİP EKRANI