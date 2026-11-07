CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa İngiltere Premier Lig Arsenal, Hull City'i tek golle geçti!

Arsenal, Hull City'i tek golle geçti!

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında lider Arsenal, sahasında ağırladığı Hull City'yi 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 21:09
Arsenal, Hull City'i tek golle geçti!

Hull City, Premier Lig tarihindeki 200. maçında Emirates Stadı'nda son şampiyon Arsenal'a konuk oldu. Konuk ekibin ilk dakikalarda tehlikeli gelerek öne geçme fırsatı bulduğu karşılaşmanın büyük bölümünde oyunu kontrol eden ancak skora yansıtmakta zorlanan Arsenal, kilidi 72. dakikada kaptan Martin Odegaard'ın golüyle açtı ve ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

Mücadele boyunca 21 şut üreten Londra temsilcisi, 44 kez rakip ceza alanında topla buluşurken, Hull City'nin Yunan kalecisi Konstantinos Tzolakis 9 kurtarışa imza attı.

Lider Arsenal bu galibiyetle puanını 27'ye çıkarırken, Hull City 11 puanda kaldı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Zirvedeki düelloda kazanan G.Saray!
G.Saray'da sakatlık şoku!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü: İran için diplomasi, Ukrayna-Rusya savaşı için barış mesajı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...
İzmir'de kazanan Başakşehir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Amed SK maç sonu canlı yayını şimdi Libero TV'de! Galatasaray - Amed SK maç sonu canlı yayını şimdi Libero TV'de! 20:44
Cedi Osman ameliyat oldu Cedi Osman ameliyat oldu 20:32
Trabzonspor parkede yenildi Trabzonspor parkede yenildi 20:30
G.Saray'da sakatlık şoku! G.Saray'da sakatlık şoku! 20:13
Bayern Münih deplasmanda 3 puanı kaptı! Bayern Münih deplasmanda 3 puanı kaptı! 19:55
"Kaybettik, çok kötüydü" "Kaybettik, çok kötüydü" 19:18
Daha Eski
Sara'ya 100. maç plaketi takdim edildi! Sara'ya 100. maç plaketi takdim edildi! 18:51
Okan Buruk: Osimhen'in yokluğunda... Okan Buruk: Osimhen'in yokluğunda... 18:34
İşte maç öncesi RAMS Park'ın zemini! İşte maç öncesi RAMS Park'ın zemini! 18:22
Esenler Erokspor gol oldu yağdı Esenler Erokspor gol oldu yağdı 18:18
Göztepe-Başakşehir | CANLI Göztepe-Başakşehir | CANLI 17:29
G.Saray-Amedspor | CANLI G.Saray-Amedspor | CANLI 17:18