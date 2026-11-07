Arsenal, Hull City'i tek golle geçti!

Hull City, Premier Lig tarihindeki 200. maçında Emirates Stadı'nda son şampiyon Arsenal'a konuk oldu. Konuk ekibin ilk dakikalarda tehlikeli gelerek öne geçme fırsatı bulduğu karşılaşmanın büyük bölümünde oyunu kontrol eden ancak skora yansıtmakta zorlanan Arsenal, kilidi 72. dakikada kaptan Martin Odegaard'ın golüyle açtı ve ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

Mücadele boyunca 21 şut üreten Londra temsilcisi, 44 kez rakip ceza alanında topla buluşurken, Hull City'nin Yunan kalecisi Konstantinos Tzolakis 9 kurtarışa imza attı.

Lider Arsenal bu galibiyetle puanını 27'ye çıkarırken, Hull City 11 puanda kaldı.