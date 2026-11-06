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Anasayfa İngiltere Premier Lig Everton - Coventry City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Everton - Coventry City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Everton - Coventry City maçı, Premier League'in 10. haftasında futbolseverleri ekran başına taşıyacak. Frank Lampard'ın eski kulübüne rakip olacağı karşılaşma öncesi 'Everton - Coventry City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' soruları gündemde. İşte ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 10:44
Everton - Coventry City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

İngiltere Premier League'de 10. hafta heyecanı, Everton - Coventry City karşılaşmasıyla devam ediyor. David Moyes yönetimindeki Everton, taraftarı önünde galibiyet ararken Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry City deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor. Peki, Everton - Coventry City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak, nasıl izlenir? İşte ayrıntılar...

Everton-Coventry City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

EVERTON - COVENTRY CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Everton - Coventry City maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 23.00'te (TSİ) başlayacak. Premier League'in 10. haftasındaki mücadele, Liverpool'da bulunan Hill Dickinson Stadium'da oynanacak.

Başlangıçta 7 Kasım Cumartesi günü yapılması planlanan karşılaşma, İngiltere'deki televizyon yayın programı nedeniyle bir gün öne çekildi. Everton, böylece 10. hafta karşılaşmasında kendi sahasında Coventry City'yi ağırlayacak.

EVERTON - COVENTRY CITY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Everton - Coventry City karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS 3 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi saat 23.00'ten itibaren beIN SPORTS 3 üzerinden takip edebilecek.

EVERTON VE COVENTRY CITY'NİN PREMIER LEAGUE'DEKİ DURUMU

Everton, 2026-2027 Premier League sezonunda ilk 9 maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. David Moyes'un öğrencileri, 10. haftaya 7. sırada giriyor. Liverpool temsilcisi, son lig maçında Newcastle United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Coventry City ise ilk 9 haftada 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 9 puana ulaştı. Frank Lampard'ın ekibi, 16. sırada yer alırken son lig karşılaşmasında Sunderland'i 3-1 yendi. Coventry City'nin son 5 Premier League maçında 9 gol atması, Everton deplasmanı öncesinde dikkat çeken istatistiklerden biri oldu.

EVERTON - COVENTRY CITY MAÇINDA SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR

Everton Teknik Direktörü David Moyes, karşılaşma öncesindeki açıklamasında Jack Grealish'in forma giyemeyeceğini belirtti. Newcastle United maçında kramp nedeniyle oyundan çıkan Jarrad Branthwaite'ın durumunun ise maç öncesinde değerlendirileceği ifade edildi.

Coventry City cephesinde Aurele Amenda ve Haji Wright karşılaşmada yer alamayacak. Josh Eccles ile Luke Woolfenden'ın da maçta forma giymesi beklenmezken Bobby Thomas ve Frank Onyeka'nın durumları son kontrollerin ardından netleşecek.

Everton ile Coventry City, İngiltere'nin en üst liginde 25 yılı aşkın bir aranın ardından yeniden karşılaşacak. Mücadele, Coventry City Teknik Direktörü Frank Lampard açısından da özel bir anlam taşıyor. Ocak 2023'te Everton'daki görevinden ayrılan Lampard, eski takımına ilk kez rakip teknik direktör olarak dönecek.

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