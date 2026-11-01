Arsenal deplasmanda Liverpool'u mağlup etti!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan maçta Arsenal, Liverpool'u 1-0 yendi.

Maçtaki tek golü, 16. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, ligde üst üste 4. galibiyetini alarak 24 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. Liverpool ise 2 maç aradan sonra kaybetti ve 15 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal, sahasında Hull City'yi ağırlayacak. Liverpool ise Crystal Palace deplasmanına konuk olacak.