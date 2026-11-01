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Anasayfa İngiltere Premier Lig Arsenal deplasmanda Liverpool'u mağlup etti!

Arsenal deplasmanda Liverpool'u mağlup etti!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal, deplasmanda Liverpool'u mağlup etti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 22:37 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 22:44
Arsenal deplasmanda Liverpool'u mağlup etti!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan maçta Arsenal, Liverpool'u 1-0 yendi.

Maçtaki tek golü, 16. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, ligde üst üste 4. galibiyetini alarak 24 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. Liverpool ise 2 maç aradan sonra kaybetti ve 15 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal, sahasında Hull City'yi ağırlayacak. Liverpool ise Crystal Palace deplasmanına konuk olacak.

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