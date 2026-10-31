Manchester City'ye Brighton şoku!

Premier Lig'de bir önceki hafta Aston Villa'ya 2-1 kaybeden Manchester City, Brighton'ı ağırladığı mücadeleden de eli boş döndü. Konuk ekip, 11. dakikada Yasin Abbas Ayari'nin kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Brighton, Etihad Stadyumu'nda 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte 21 puanda kalan Manchester City, aynı puanla ikinci sıradaki Arsenal'ın Liverpool deplasmanında galibiyet ya da beraberlik alması durumunda liderlik koltuğunu devredecek. Puanını 19'a yükselten Brighton'da ise zirve takibi sürüyor.