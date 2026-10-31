CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa İngiltere Premier Lig Manchester City-Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Manchester City-Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City ile Brighton karşı karşıya geliyor. Manchester City-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Etihad Stadyumu'ndaki mücadele şifresiz mi yayınlanacak, nereden canlı izlenebilecek? Detaylar haberin devamında.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 12:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 14:27
Manchester City-Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Manchester City-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, sahasında Brighton & Hove Albion'u ağırlıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayın programına odaklandı. Manchester City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

MANCHESTER CITY-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City-Brighton karşılaşması, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Premier Lig'in 9. haftasında oynanacak mücadeleye Manchester'daki Etihad Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Manchester City taraftarı önünde üç puan ararken Brighton, zorlu deplasmandan avantajlı bir sonuçla ayrılmaya çalışacak. İki takımın lig sıralamasındaki konumu, karşılaşmanın önemini artırıyor.

MANCHESTER CITY-BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City-Brighton maçı, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın saati 18.00 olarak açıklandı.

Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler beIN SPORTS 3'ü tercih edebilecek. Maçın canlı yayın bilgileri, yayıncı kuruluşun haftalık Premier Lig programında da yer alıyor.

MANCHESTER CITY-BRIGHTON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDEN İZLENİR?

Premier Lig karşılaşması beIN SPORTS 3 üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Mücadeleyi internet üzerinden izlemek isteyenler, yayın haklarına sahip platformların resmî canlı yayın hizmetlerini kullanabilecek.

Manchester City ile Brighton arasındaki mücadelede yaşanan önemli gelişmeler, canlı skor ve maç anlatımı üzerinden de takip edilebilecek. İlk 11'ler ise karşılaşma öncesinde kesinleşecek.

MANCHESTER CITY VE BRIGHTON'IN LİGDEKİ DURUMU

Manchester City, Premier Lig'in ilk 8 haftasında 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 21 puan topladı. Enzo Maresca'nın ekibi, Aston Villa deplasmanında yaşadığı 2-1'lik yenilginin ardından yeniden galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Brighton ise ilk 8 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puana ulaştı. Fabian Hürzeler yönetimindeki konuk ekip, Liverpool deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilgiyi telafi etmek ve üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

İKİ TAKIM HAFTA İÇİNDE DE KARŞILAŞTI

Manchester City ile Brighton, 28 Ekim'de İngiltere Lig Kupası'nda da rakip oldu. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 tamamlanırken Manchester City, penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kurarak tur atladı.

Brighton'ın mücadelede iki kez öne geçmesi, Cumartesi günü oynanacak Premier Lig karşılaşması öncesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. İki ekip bu kez lig puanları için mücadele edecek.

MANCHESTER CITY-BRIGHTON MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Ahmet Çakar'dan flaş G.Saray yorumu!
Mattia Croci-Torti'den F.Bahçe yanıtı
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu: Sağlıkta zirveye oynamayı sürdüreceğiz! Yerli üretimde hedefi açıkladı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Galatasaray'ın 'altın çocuğu' Batrakov"
Premier Lig devi G.Saraylı yıldızın peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mattia Croci-Torti'den F.Bahçe yanıtı Mattia Croci-Torti'den F.Bahçe yanıtı 14:39
Milan-Inter maçı detayları Milan-Inter maçı detayları 14:09
Fenerbahçe-Göztepe maçı bilgileri Fenerbahçe-Göztepe maçı bilgileri 13:26
F.Bahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor F.Bahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor 13:12
F. Bahçe-Göztepe maçına doğru! Sakatlar ve cezalılar F. Bahçe-Göztepe maçına doğru! Sakatlar ve cezalılar 13:10
Hull City - Ipswich Town maçı bilgileri Hull City - Ipswich Town maçı bilgileri 12:54
Daha Eski
Erzurumspor FK-Çorum FK | CANLI Erzurumspor FK-Çorum FK | CANLI 12:35
F.Bahçe-Göztepe maçının VAR'ı açıklandı! F.Bahçe-Göztepe maçının VAR'ı açıklandı! 12:26
Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu 12:25
Levante - Atletico Madrid maçı bilgileri Levante - Atletico Madrid maçı bilgileri 12:10
Manchester City-Brighton maçı bilgileri Manchester City-Brighton maçı bilgileri 12:00
Barcelona-Alaves maçı detayları Barcelona-Alaves maçı detayları 11:48