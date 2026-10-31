Hull City - Ipswich Town karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun 9. haftası, Hull City ile Ipswich Town arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Puan tablosunda aynı puana sahip iki takımın karşılaşması, orta sıralardaki rekabet açısından önem taşıyor. Ev sahibi Hull City galibiyet özlemine son vermeyi hedeflerken Ipswich Town deplasmandan üç puan çıkarmak istiyor. Peki, Hull City - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi, nereden izlenir? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

HULL CITY - IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hull City - Ipswich Town karşılaşması, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak. Premier Lig'in 9. haftasında oynanacak mücadeleye İngiltere'nin Hull kentindeki MKM Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İki takım da karşılaşma öncesinde 10 puanda bulunuyor. Ev sahibi Hull City, taraftarının desteğiyle yeniden galibiyet elde etmek isterken Ipswich Town deplasmanda başarılı bir sonuç almayı amaçlıyor.

HULL CITY - IPSWICH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City - Ipswich Town mücadelesi, Türkiye'de beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak. İngiltere Premier Lig'deki karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, müsabakayı belirtilen yayıncı üzerinden izleyebilecek.

Karşılaşma için açıklanan başlama saati 18.00 olurken canlı yayın da maç programına göre gerçekleştirilecek. Yayın akışında mücadele beIN Sports 4 kanalında yer alıyor.

HULL CITY - IPSWICH TOWN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDEN İZLENİR?

Hull City - Ipswich Town karşılaşması, Türkiye'de şifresiz yayınlanmayacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports 4 kanalının bulunduğu resmî yayın platformlarından karşılaşmayı takip edebilecek.

Maçın Türkiye'deki yayıncısı beIN Sports olarak açıklanırken karşılaşma için ücretsiz bir televizyon yayını bulunmuyor.

HULL CITY VE IPSWICH TOWN'UN LİGDEKİ DURUMU

Hull City, Premier Lig'de geride kalan 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 10 puan topladı. Bu süreçte 9 gol atan ev sahibi ekip, kalesinde 8 gol gördü ve 9. haftaya 10. sırada girdi.

Ipswich Town ise 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puana ulaştı. Konuk takım 12 gol atarken kalesinde 16 gol gördü ve haftaya 12. basamakta başladı. İki takım arasındaki puan eşitliği, karşılaşmanın lig sıralaması bakımından önemini artırıyor.

HULL CITY GALİBİYET ÖZLEMİNE SON VERMEK İSTİYOR

Hull City, Premier Lig'deki son 5 maçında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan ev sahibi ekip, son karşılaşmasında Brentford ile 1-1 berabere kaldı.

Sergej Jakirović yönetimindeki Hull City, Ipswich Town karşısında kazanarak ligde yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı 4 iç saha maçında yenilgi yaşamamış olması, karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistiklerden biri.

HULL CITY - IPSWICH TOWN MAÇI CANLI TAKİP EKRANI