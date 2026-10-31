Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Göztepe, 10. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde gözler iki takımın kadro durumuna çevrildi. Galatasaray derbisinin ardından teknik direktörlük görevini geçici olarak Dirk Kuyt'ın üstlendiği Fenerbahçe'de sakatlıklar ve cezalı oyuncular kadro planlamasını etkiliyor. Göztepe'de ise bazı futbolcuların eksikliği ve son durumları takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçında kimler sakat ve cezalı? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Hangi futbolcular kadroda bulunmayacak? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE'DE GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe, Göztepe karşısında Marco Asensio ve Nathan Ake'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak. Sarı-lacivertli takımda iki oyuncunun forma giyemeyecek olması, özellikle savunma ve hücum hattındaki kadro seçeneklerini azaltıyor.

Archie Brown da Galatasaray derbisinin ardından aldığı 3 maçlık disiplin cezası nedeniyle karşılaşmada oynayamayacak. Ayrıca bazı maç önü sakatlık listelerinde Jayden Oosterwolde'nin ismi de yer alıyor. Oyuncunun son durumuna ilişkin bilgilerin resmî maç kadrosuyla netleşmesi bekleniyor.

GÖZTEPE'DE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR KİMLER?

Göztepe'de Furkan Bayır ve Ogün Bayrak'ın sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor. İzmir temsilcisi, özellikle savunma bölgesindeki eksiklerine rağmen İstanbul deplasmanında galibiyet arayacak.

Son maçta sakatlanan Rhaldney'nin oynama durumu ise belirsizliğini koruyor. Farklı maç önü listelerinde Allan Godoi ve Ibrahim Sabra'nın da sakat olduğu belirtilirken Luka Gugeshashvili'nin kadro durumu hakkında farklı bilgiler bulunuyor. İzmir ekibinde kesinleşmiş bir kart cezalısı bilgisi bulunmuyor.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER NASIL?

Karşılaşma öncesi yayımlanan muhtemel kadrolarda Fenerbahçe'de Ederson'un kalede görev yapması, savunma hattında Semedo, Skriniar, Oppong ve Levent Mercan'ın yer alması bekleniyor. Orta sahada Kante ve Guendouzi, hücum hattında ise Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi öne çıkıyor.

Göztepe cephesinde kalede Arda Özçimen'in forma giymesi beklenirken Taha Altıkardeş, Sonko Sundberg ve Bokele savunma hattının önemli adayları arasında bulunuyor. İzmir temsilcisinin orta saha ve hücum bölgesindeki tercihleri ise oyuncuların son durumuna göre netleşecek.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.

GÖZTEPE MUHTEMEL 11: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko Sundberg, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Anjorin, Antunes, Miroshi, Akonnor, Henrique, Juan.

DIRK KUYT'IN FENERBAHÇE 11'İNDE HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, ilk maçında takımını galibiyete taşıyacak kadroyu belirlemeye çalışıyor. Asensio'nun yokluğunda hücum hattındaki alternatifler önem kazanırken Archie Brown'ın cezası nedeniyle savunmadaki tercihler de dikkat çekiyor.

Muhtemel 11'de Vedat Muriqi'nin ileri uçta, Greenwood ve Oğuz Aydın'ın hücumda görev yapması bekleniyor. Göztepe tarafında ise Juan ve Henrique'nin hücumdaki etkinliği, İzmir temsilcisinin deplasmandaki gol arayışı açısından önem taşıyacak.