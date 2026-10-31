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Anasayfa İngiltere Premier Lig Chelsea-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Chelsea-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Londra'da oynanacak dev mücadele öncesinde Chelsea-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma canlı nereden izlenir? İşte merak edilenler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 11:22
Chelsea-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Chelsea-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 9. haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Chelsea ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, taraftarı önünde kazanmayı hedeflerken Michael Carrick'in çalıştırdığı Manchester United deplasmandan üç puanla dönmek istiyor. Peki, Chelsea-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Chelsea-Manchester United canlı nereden izlenir, maç şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

CHELSEA-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea-Manchester United maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak. Premier Lig'in 9. haftasındaki mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Manchester United arasında oynanacak karşılaşma, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ve beIN SPORTS 4K ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi yayıncı kuruluşun resmî yayın platformları üzerinden takip edebilecek.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Premier Lig karşılaşması, Türkiye'de şifreli yayın yapan beIN SPORTS 3 kanalında futbolseverlerle buluşacak. Mücadele için Türkiye'de ücretsiz ve şifresiz bir yayın açıklanmadı.

CHELSEA VE MANCHESTER UNITED'DA SON DURUM

Chelsea, Premier Lig'de geride kalan 8 maçta topladığı 13 puanla 9. haftaya beşinci sırada girdi. Londra temsilcisi, Manchester United karşısında iç saha avantajını kullanarak üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Manchester United ise ilk 8 haftada yalnızca bir galibiyet alabildi ve 16. sırada yer aldı. Kırmızı Şeytanlar, Chelsea deplasmanında kazanarak ligde yeni bir çıkış yakalamaya çalışacak.

Chelsea'de Maxence Lacroix ve Jorrel Hato'nun forma giyemeyeceği açıklandı. Moises Caicedo'nun ise maç kadrosu için uygun durumda olduğu belirtildi. Her iki takımın kesin ilk 11'i karşılaşma öncesinde açıklanacak.

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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