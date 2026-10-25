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Anasayfa İngiltere Premier Lig Manchester United - Bournemouth maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle!

Manchester United - Bournemouth maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle!

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Manchester United, sahasında Bournemouth’u ağırlıyor. Manchester United – Bournemouth maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 14:51
Manchester United - Bournemouth maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle!

Manchester United - Bournemouth maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Manchester United, sahasında Bournemouth'u konuk edecek. Old Trafford'da oynanacak mücadelede ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bournemouth ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Peki, Manchester United – Bournemouth maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United ile Bournemouth arasındaki Premier Lig karşılaşması 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Old Trafford'da yapılacak mücadelenin başlama saati 17.00 olacak.

MANCHESTER UNITED - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 8. haftasındaki Manchester United – Bournemouth karşılaşması Türkiye'de beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED, COMO MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN SAHAYA ÇIKIYOR

Manchester United, hafta içinde Avrupa arenasında Como karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından lig mücadelesine odaklanıyor. İngiliz ekibi, kendi sahasında oynayacağı Bournemouth karşılaşmasında daha etkili bir performans sergileyerek taraftarını sevindirmeyi amaçlıyor.

Old Trafford'da oynanacak mücadelede Manchester United'ın hücum organizasyonları ve savunma performansı öne çıkacak. Ev sahibi takımın maçın başından itibaren kuracağı baskı, karşılaşmanın seyrini etkileyebilir.

BOURNEMOUTH DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Bournemouth, Manchester United karşısında zorlu bir sınava çıkacak. Konuk ekip, deplasmanda rakibinin baskısını karşılayarak hücumda fırsatlar yaratmayı ve puan tablosunda avantaj elde etmeyi hedefliyor.

İki takım açısından da önem taşıyan mücadelede orta saha mücadelesi, savunma hataları ve gol fırsatlarının değerlendirilmesi belirleyici olabilir.

MANCHESTER UNITED - BOURNEMOUTH MAÇI CANLI SKOR EKRANI

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