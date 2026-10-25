CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa İngiltere Premier Lig Liverpool evinde kazandı! Ferdi Kadıoğlu maça devam edemedi

Liverpool evinde kazandı! Ferdi Kadıoğlu maça devam edemedi

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool, Brighton'ı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 19:13
Liverpool evinde kazandı! Ferdi Kadıoğlu maça devam edemedi

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ve Brighton karşı karşıya geldi.

Liverpool evinde Brighton'ı 2-0 mağlup etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Gross (kendi kalesine) ve 21. dakikada Isak kaydetti.

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu karşılaşmanın 6. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Liverpool bu sonuçla puanını 15'e yükseltti.

Brighton ise 16 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool evinde Arsenal'i ağırlayacak. Brighton ise deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.

Ferdi Kadıoğlu, maça devam edemedi! Devamını Oku BUNU DA OKU

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de savunma belirsizliği!
İşte dev derbinin ilk 11'leri
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Başkan Erdoğan liderliğinde son zamanların en kritik kabinesi! Mekke-Bedir kalkanı... Libya'dan sonra Mısır mı?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi!
F.Bahçe'den bedavaya gidecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Tarfin ligde de kazandı! Fenerbahçe Tarfin ligde de kazandı! 18:50
Trabzonspor Karadeniz derbisine hazır! Trabzonspor Karadeniz derbisine hazır! 18:34
Bodrum FK deplasmanda kazandı! Bodrum FK deplasmanda kazandı! 18:21
Göztepe - Arca Çorum FK | CANLI Göztepe - Arca Çorum FK | CANLI 18:08
Konyaspor evinde kazandı! Konyaspor evinde kazandı! 17:53
Ferdi Kadıoğlu, maça devam edemedi! Ferdi Kadıoğlu, maça devam edemedi! 17:37
Daha Eski
Inter uzatmalarda döndü! Inter uzatmalarda döndü! 16:37
VakıfBank G.Saray Daikin'e karşı rahat kazandı! VakıfBank G.Saray Daikin'e karşı rahat kazandı! 16:26
G.Saray Çağdaş Faktoring 4'te 4 yaptı! G.Saray Çağdaş Faktoring 4'te 4 yaptı! 16:24
Rıza Kayaalp çeyrek finalde veda etti Rıza Kayaalp çeyrek finalde veda etti 16:16
Furkan Akar'dan tarihi başarı! Furkan Akar'dan tarihi başarı! 16:09
Pendikspor ile Kayserispor yenişemedi! Pendikspor ile Kayserispor yenişemedi! 16:02