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Anasayfa İngiltere Premier Lig Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda? İşte maç saati ve yayın bilgisi

Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda? İşte maç saati ve yayın bilgisi

İngiltere Premier Lig’de Liverpool, sahasında Brighton’ı konuk ediyor. 25 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak. İşte Liverpool - Brighton maçı yayın bilgileri ve karşılaşmanın detayları.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 15:00 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 15:05
Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda? İşte maç saati ve yayın bilgisi

Liverpool - Brighton maçını takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Brighton, 25 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Liverpool'un sahası Anfield'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. İki takım da lig mücadelesinde sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Pazar günü oynanacak mücadelede ilk düdükle birlikte iki ekip de Premier Lig'deki hedefleri doğrultusunda avantaj elde etmek için mücadele edecek. İki takım da lig mücadelesinde sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Brighton, 25 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool - Brighton karşılaşmasının başlama saati 17.00 olarak açıklandı. Pazar günü oynanacak mücadelede ilk düdükle birlikte iki ekip de Premier Lig'deki hedefleri doğrultusunda avantaj elde etmek için mücadele edecek.

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Brighton maçı beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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