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Anasayfa İngiltere Premier Lig Hull City - Brentford maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Hull City - Brentford maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Hull City - Brentford maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri belli oldu. İngiltere Premier Lig’deki karşılaşma, 25 Ekim Pazar günü saat 17.00’de oynanacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 15:10 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 15:12
Hull City - Brentford maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

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25 Ekim Pazar günü oynanacak mücadelede ilk düdükle birlikte iki takım da galibiyet için mücadele edecek. İki ekip de Premier Lig'deki hedefleri doğrultusunda sahaya çıkacak. Hull City, taraftarı önünde puan kazanmayı amaçlarken Brentford deplasmanda alacağı sonuçla lig yarışında avantaj sağlamaya çalışacak.

HULL CITY - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Hull City ile Brentford, 25 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Hull City'nin ev sahipliğinde MKM Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak.

HULL CITY – BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Hull City – Brentford karşılaşmasının başlama saati 17.00 olarak açıklandı.

HULL CITY – BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City – Brentford maçı beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HULL CITY – BRENTFORD CANLI İZLE

HULL CITY VE BRENTFORD KARŞILAŞMASINDA HEDEF GALİBİYET

Premier Lig'in 8. haftasındaki Hull City – Brentford mücadelesi, iki takımın ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor. Hull City, kendi sahasında oynamanın avantajını kullanmak isterken Brentford deplasmanda puan arayacak.

Karşılaşmada iki ekibin hücum organizasyonları, savunma performansı ve maç içindeki taktik tercihleri belirleyici olabilir. Futbolseverler, mücadelede yaşanacak gelişmeleri ve maç sonucunu yakından takip edecek.

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