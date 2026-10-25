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Anasayfa İngiltere Premier Lig Ferdi Kadıoğlu, Liverpool maçına devam edemedi!

Ferdi Kadıoğlu, Liverpool maçına devam edemedi!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Brighton ve Liverpool karşı karşıya geldi. Maçın 6. dakikasında milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça devam edemedi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 17:38 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 18:14
Ferdi Kadıoğlu, Liverpool maçına devam edemedi!

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Liverpool deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşayarak maçın hemen başında sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Anfield Stadyumu'nda oynanan Premier Lig 8. hafta mücadelesinin henüz 3. dakikasında Florian Wirtz ile top kapma mücadelesine giren başarılı oyuncu, pozisyonun ardından kendini çime bıraktı. Yıldız futbolcunun yerde kalması üzerine sağlık görevlileri derhal oyun alanına dahil oldu.

Yapılan ilk kontrollerin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın 6. dakikasında yerini Costinha'ya bırakarak kenara geldi.

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