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Anasayfa İngiltere Premier Lig Londra derbisinde kazanan Tottenham!

Londra derbisinde kazanan Tottenham!

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Chelsea ile Tottenham arasında oynanan Londra derbisini konuk ekip 2-0 kazandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 22:01
Londra derbisinde kazanan Tottenham!

Stamford Bridge'de şiddetli yağmur ve rüzgar altında başlayan mücadelede, Tottenham yüzde 70'le topa daha fazla sahip taraf oldu. Milli aradan üst üste iki galibiyetle dönen Chelsea ise rakibine yüksek baskı ve hızlı geçişlerle karşılık verdi.

Karşılaşmanın ilk net pozisyonunda Cole Palmer'ın 15. dakikada sol ayağıyla üst köşeye gönderdiği şutu kaleci Antonin Kinsky son anda çeldi. 20. dakikada Mathys Tel'in ortasında topla buluşan Muhammed Kudus'un sert vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

Arjantinli Emiliano Martinez'in çenesinden operasyon geçirmesi nedeniyle ligde ilk kez Chelsea kalesinde 11'de sahaya çıkan 21 yaşındaki Mike Penders, 29. dakikada Omar Marmoush, 31. dakikada ise Tel'in şutlarında hata yapmadı.

Tottenham kalecisi Kinsky, ilk yarının son bölümlerinde Jordan Henderson ve Pedro Neto'nun vuruşlarında gole izin vermedi.

Konuk ekibin kontrolünde geçen ilk yarı, 0-0 berabere sona erdi.

PENDERS'IN TERS MÜDAHALESİ TOTTENHAM'I ÖNE GEÇİRDİ

İlk yarıya göre tempo düşse de Tottenham'ın orta sahadaki hakimiyetiyle üstünlüğünü sürdürdüğü mücadelede kaleci Penders'ın da yardımıyla konuk ekip 1-0 öne geçti.

77. dakikada sol taraftan ceza alanına ortalanan topu Penders yumruklamak istedi ancak meşin yuvarlak üst direğe çarparak çizgiyi geçti. Hakem Chris Kavanagh saatine gelen uyarıyla santra noktasını gösterdi.

72. dakikada Fernandes ile yaşadığı gerginliğin ardından sarı kart gören Cole Palmer, 10 dakika sonra yere düşen Gallagher'ın ayağına basınca ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maç boyunca Tottenham'ın en etkili isimlerinden biri olan Tel, kendi yarı alanında Acheampong'tan kaptığı topla Chelsea ceza alanının önüne kadar geldi ve yerden sert bir şutla maçın skorunu belirledi: 0-2

Tottenham bu galibiyetle puanını 9'a çıkarırken, bu sezon sahasında ilk kez kaybeden Chelsea 13 puanda kaldı.

18 AY SONRA SAHALARA DÖNEN MADDISON SAKATLANDI

Dizindeki sakatlık nedeniyle 18 ay sonra ilk kez geçen hafta 3-1 kazandıkları Coventry City maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve gol atan Tottenham futbolcusu James Maddison, derbide yeniden sakatlandı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında yerde kalan Maddison oyuna devam edemeyince yerinen Conor Gallagher girdi. Chelsea tribünleri eski futbolcuları oyuna girerken yuhaladı.

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