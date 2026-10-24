İngiltere Premier Lig'in 8. haftası, alt sıraları yakından ilgilendiren Coventry ile Fulham mücadelesiyle sürüyor. Tehlike hattından kurtulma mücadelesi veren iki ekibin Coventry Building Society Arena'daki bu randevuda tek hedefi, 3 puanı alarak düşme potasından uzaklaşmak. Futbolseverlerin merakla araştırdığı Coventry-Fulham karşılaşmasının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı gibi tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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COVENTRY-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Coventry-Fulham maçı, 24 Ekim Cumartesi günü Coventry Building Society Arena'da sahne alacak. Karşılaşma TSİ 17.00'da başlayacak.

COVENTRY-FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Coventry-Fulham karşılaşması beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.