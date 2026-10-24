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Anasayfa İngiltere Premier Lig Coventry-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Coventry-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan, 8. haftasında Coventry-Fulham maçı ile devam ediyor. Küme düşme hattında bulunan iki takım, Coventry Building Society Arena'daki maçta 3 puana uzanmak ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Peki Coventry-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 08:32
Coventry-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftası, alt sıraları yakından ilgilendiren Coventry ile Fulham mücadelesiyle sürüyor. Tehlike hattından kurtulma mücadelesi veren iki ekibin Coventry Building Society Arena'daki bu randevuda tek hedefi, 3 puanı alarak düşme potasından uzaklaşmak. Futbolseverlerin merakla araştırdığı Coventry-Fulham karşılaşmasının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı gibi tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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COVENTRY-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Coventry-Fulham maçı, 24 Ekim Cumartesi günü Coventry Building Society Arena'da sahne alacak. Karşılaşma TSİ 17.00'da başlayacak.

COVENTRY-FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Coventry-Fulham karşılaşması beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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