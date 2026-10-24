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Anasayfa İngiltere Premier Lig Chelsea-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan, 8. haftasında Chelsea-Tottenham maçı ile devam ediyor. Ev sahibi takım, Londra derbisini kazanarak ligin üst sıralarındaki ilerleyişini sürdürmek istiyor. Küme düşme hattından yalnızca 1 sıra uzakta bulunan Tottenham'da ise puan kaybına tahammül yok. Peki Chelsea-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 08:39
Chelsea-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftası, nefes kesen bir Londra derbisi olan Chelsea-Tottenham karşılaşmasıyla sürüyor. Sahasında 3 puanı hedefleyen Chelsea, bu derbiden galibiyetle ayrılarak puan cetvelindeki tırmanışını sürdürmeyi amaçlıyor. Tehlike hattının hemen bir basamak üstünde yer alan Tottenham'ın ise bu zorlu deplasmanda puan kaybetmeye lüksü yok. Futbolseverlerin merakla beklediği Chelsea-Tottenham mücadelesinin ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı gibi tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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CHELSEA-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea-Tottenham maçı, 24 Ekim Cumartesi günü Stamford Bridge'de sahne alacak. Karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.

CHELSEA-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea-Tottenham karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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