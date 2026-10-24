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Anasayfa İngiltere Premier Lig Aston Villa Manchester City'nin yenilmezlik serisine son verdi!

Aston Villa Manchester City'nin yenilmezlik serisine son verdi!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Aston Villa, evinde Manchester City'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 16:47 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 16:50
Aston Villa Manchester City'nin yenilmezlik serisine son verdi!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Aston Villa, sahasında Manchester City'yi 2-1 mağlup etti. Nicolas Jackson'ın iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada konuk ekibin tek golü Erling Haaland'dan geldi. Bu sonuçla Manchester City, ligde bu sezon ilk kez mağlubiyet yaşadı.

ASTON VILLA İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, Villa Park'ta Aston Villa'ya konuk oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve Aston Villa, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

HAALAND EŞİTLİĞİ SAĞLADI, JACKSON YENİDEN SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıya beraberlik golünü bulmak için başlayan Manchester City, 52. dakikada Erling Haaland'ın kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Ancak Aston Villa'nın yanıtı gecikmedi. İlk golün sahibi Nicolas Jackson, 60. dakikada bir kez daha ağları havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da başka gol bulamadı. Aston Villa, sahasında Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

MANCHESTER CITY BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ

Aston Villa karşısında sahadan puansız ayrılan Manchester City, Premier Lig'de bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Bu sonuçla 21 puanda kalan Manchester City'nin Villa Park'taki galibiyet hasreti de devam etti. İngiliz ekibi, rakibinin sahasında dört sezondur kazanamıyor.

Sezonun ilk dört haftasında yalnızca 1 puan toplayabilen Aston Villa ise Manchester City karşısındaki galibiyetle puanını 11'e yükseltti.

İKİ TAKIMIN SIRADAKİ MAÇLARI

Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester City, sahasında Brighton'ı ağırlayacak. Aston Villa ise taraftarı önünde Fulham ile karşı karşıya gelecek.

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