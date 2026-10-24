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Anasayfa İngiltere Premier Lig Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan, 8. haftasında Aston Villa-Manchester City maçı ile devam ediyor. Ev sahibi takım, namağlup lider konumda bulunan rakibine karşı galibiyet alarak başarılı grafiğini sürdürmek istiyor. Enzo Maresca ve öğrencilerinin tel hedefi ise şampiyonluk yolunda haftayı kayıpsız kapatmak. Peki Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 08:19
Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Premier Lig'in 8. haftasında Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip, bu zorlu mücadelede ligin namağlup zirvesindeki rakibini mağlup ederek form grafiğini korumayı amaçlıyor. Teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki konuk ekibin tek düşüncesi ise şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadan yoluna devam etmek.

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Aston Villa-Manchester City karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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ASTON VILLA-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa-Manchester City maçı, 24 Ekim Cumartesi günü Villa Park'ta sahne alacak. Karşılaşma TSİ 14.30'da başlayacak.

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Manchester City karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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