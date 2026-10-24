İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal ile Everton karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan ev sahibi takım, üst sıralara tırmanmayı amaçlayan rakibi karşısında zorlu bir sınav verecek. Merakla beklenen Arsenal-Everton karşılaşmasının tarihi, saati ve yayıncı kanalı ile ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

👉🏻Arsenal-Everton maçını takip etmek için tıkla

ARSENAL-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Everton maçı, 24 Ekim Cumartesi günü Emirates Stadyumu'nda sahne alacak. Karşılaşma TSİ 17.00'da başlayacak.

ARSENAL-EVERTON MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal-Everton karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.