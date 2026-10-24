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Anasayfa İngiltere Premier Lig Arsenal-Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal-Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan, 8. haftasında Arsenal-Everton maçı ile devam ediyor. Zirve takibinde hata yapma payı bulunmayan Arsenal, üst sıraları hedefleyen rakibine karşı kıran kırana bir mücadele verecek. Peki Arsenal-Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 08:25
Arsenal-Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal ile Everton karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan ev sahibi takım, üst sıralara tırmanmayı amaçlayan rakibi karşısında zorlu bir sınav verecek. Merakla beklenen Arsenal-Everton karşılaşmasının tarihi, saati ve yayıncı kanalı ile ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

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ARSENAL-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Everton maçı, 24 Ekim Cumartesi günü Emirates Stadyumu'nda sahne alacak. Karşılaşma TSİ 17.00'da başlayacak.

ARSENAL-EVERTON MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal-Everton karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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