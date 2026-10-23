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Anasayfa İngiltere Premier Lig Ipswich Town-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ipswich Town-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Ipswich Town, sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. Ipswich'in ev sahipliğinde gerçekleşecek bu önemli karşılaşma öncesinde futbolseverler, arama motorlarında "Ipswich Town-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bu kritik randevuya dair tüm ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 11:39
Ipswich Town-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Ipswich Town ile Nottingham Forest kozlarını paylaşacak. Ipswich'in evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Ipswich Town-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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IPSWICH TOWN-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

Ipswich Town-Nottingham Forest maçı 23 Ekim Cuma (Bugün) oynanacak.

IPSWICH TOWN-NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Ipswich Town-Nottingham Forest maçı TSİ 22.00'de oynanacak.

IPSWICH TOWN-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Ipswich Town-Nottingham Forest maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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