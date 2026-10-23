İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Ipswich Town ile Nottingham Forest kozlarını paylaşacak. Ipswich'in evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Ipswich Town-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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IPSWICH TOWN-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

Ipswich Town-Nottingham Forest maçı 23 Ekim Cuma (Bugün) oynanacak.

IPSWICH TOWN-NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Ipswich Town-Nottingham Forest maçı TSİ 22.00'de oynanacak.

IPSWICH TOWN-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Ipswich Town-Nottingham Forest maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.