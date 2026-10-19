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Anasayfa İngiltere Premier Lig Tottenham-Coventry City maçı canlı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham-Coventry City maçı canlı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Coventry City karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde ligde henüz galibiyet alamayan Tottenham, sahasında Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry City'yi konuk edecek. İşte Tottenham-Coventry City maçının yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son gelişmeler.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 13:19
Tottenham-Coventry City maçı canlı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham-Coventry maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan, Tottenham-Coventry City karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde istediği sonuçları alamayan Tottenham, 7. hafta mücadelesinde sahasında Coventry City'yi konuk edecek. Roberto De Zerbi yönetimindeki Londra ekibi, taraftarı önünde galibiyet ararken Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry City ise deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler, karşılaşma öncesinde "Tottenham-Coventry City maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Tottenham-Coventry City maçı 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Tottenham-Coventry City maçını fotomaç canlı skor ekranından takip edebilirsiniz.

TOTTENHAM-COVENTRY CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında oynanacak Tottenham-Coventry City maçı, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

TOTTENHAM-COVENTRY CITY MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Tottenham-Coventry City maçı, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Tottenham Hotspur Stadium'daki mücadele, Premier Lig'in 7. hafta programında yer alıyor.

TOTTENHAM'DA HEDEF GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK

Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Tottenham, Coventry City karşısında çıkış arıyor. Roberto De Zerbi yönetimindeki ekip, ligdeki kötü gidişatı sona erdirerek taraftarına üç puan sevinci yaşamak istiyor.

Manchester United karşısında oynanan son lig maçında Tottenham, Dominic Solanke'nin son bölümdeki golüyle 1-1'lik beraberliği elde etti. Ancak takımın ligde galibiyet alamaması, teknik heyet üzerindeki baskıyı artırıyor. Tottenham, Coventry karşısında hem skor üretme hem de savunmadaki hataları azaltma hedefiyle sahaya çıkacak.

COVENTRY CITY, FRANK LAMPARD YÖNETİMİNDE PUAN ARIYOR

Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry City, Tottenham deplasmanında önemli bir sınav verecek. Newcastle United karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından dikkatleri üzerine çeken ekip, Londra'da da etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor.

TOTTENHAM-COVENTRY CITY MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)

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