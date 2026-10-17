İngiltere Premier Lig'de heyecan, Newcastle United ile Aston Villa arasındaki mücadeleyle hız kesmeden sürüyor. Ligin başlangıcında beklentilerin gerisinde kalan taraflar, 7. hafta randevusundan 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Peki, Newcastle United-Aston Villa karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? Karşılaşmanın tüm ayrıntılarını haberimizde bulabilirsiniz.

👉🏻Newcastle United-Aston Villa maçını takip etmek için tıkla

NEWCASTLE UNITED-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle United-Aston Villa maçı, 17 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.30'da başlayacak.

NEWCASTLE UNITED-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Aston Villa karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.