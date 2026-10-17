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Anasayfa İngiltere Premier Lig Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan, Newcastle United-Aston Villa maçı ile devam ediyor. Sezona istediği gibi başlayamayan iki ekip, 7. hafta mücadelesinden galip ayrılarak üst sıralara tırmanmanın peşinde. Peki Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 09:19
Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan, Newcastle United ile Aston Villa arasındaki mücadeleyle hız kesmeden sürüyor. Ligin başlangıcında beklentilerin gerisinde kalan taraflar, 7. hafta randevusundan 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Peki, Newcastle United-Aston Villa karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? Karşılaşmanın tüm ayrıntılarını haberimizde bulabilirsiniz.

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NEWCASTLE UNITED-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle United-Aston Villa maçı, 17 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.30'da başlayacak.

NEWCASTLE UNITED-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Aston Villa karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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