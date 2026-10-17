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Anasayfa İngiltere Premier Lig Manchester City-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan, 7. haftasında Manchester City-Ipswich Town maçı ile devam ediyor. Lider Manchester City, sahasında Ipswich Town'ı ağırlıyor. Ev sahibi takımda hedef, 7. haftayı da puan kayıpsız kapatmak. Konuk ekip ise üst sıralara tırmanmak üzere Etihad Stadium'dan puan veya puanlar ile ayrılmanın peşinde. Peki Manchester City-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 09:16
Manchester City-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta mücadelesinde Manchester City, kendi sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya geliyor. Puan tablosunun zirvesinde yer alan ev sahibi ekip, bu maçı da kayıpsız atlatmayı hedeflerken; konuk Ipswich Town ise Etihad Stadyumu'ndan sürpriz yaparak üst sıralar için kritik puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Müsabakanın yayın saati, tarihi ve ekranlara geleceği kanal gibi tüm ayrıntılarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte Manchester City-Ipswich Town maçı canlı yayın bilgileri ve maça dair son notlar...

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MANCHESTER CITY-IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City-Ipswich Town maçı, 17 Ekim Cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda sahne alacak. Karşılaşma TSİ 17.00'da başlayacak.

MANCHESTER CITY-IPSWICH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City-Ipswich Town karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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